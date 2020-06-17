Adana'da araçta uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde park halindeki 33 ACM 329 plakalı otomobilde biri kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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