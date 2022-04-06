Adana'da araçtan 820 bin lira çalındığı iddia edildi - Son Dakika

Adana'da, muhasebecinin bankadan çekip aracına bıraktığı 820 bin liranın çalındığı iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

İddiaya göre, bir firmada muhasebeci olarak çalışan E.P, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giderek iş yeri hesabındaki 820 bin lirayı çekti.

E.P, park halindeki hafif ticari aracın ön yolcu koltuğuna parayı bırakıp başka işlem için banka şubesine tekrar girdi.

Şubeden çıkıp aracına dönen E.P, araçtaki paranın çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Ekipler, adrese giderek çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Muhasebeci E.P'nin, içinde paranın bulunduğu çantayı araca bırakıp bankaya yönelmesi ve döndüğünde araçta parayı bulamayıp cep telefonuyla görüşme yapması güvenlik kamerasına yansıdı.