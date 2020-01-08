Adana'da Aralık'ta 2 bin 330 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aralık'ta 2 bin 330 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da Aralık'ta 2 bin 330 araç trafikten men edildi

7 saat önce

Adana'da Aralık ayı içerisinde 204 bin 94 aracın denetlendiği, 2 bin 330 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Adana'da Aralık'ta 2 bin 330 araç trafikten men edildi, System.String[]

Adana'da Aralık ayı içerisinde 204 bin 94 aracın denetlendiği, 2 bin 330 aracın trafikten men edildiği bildirildi.


Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 330 aracın trafikten men edildiği, 313 sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi.


Alınan önlemlere rağmen Aralık ayında 573 maddi hasarlı, 317 yaralamalı, 4 de ölümlü kazanın olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:


"Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır." - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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