Adana'da aranan 106 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.
Denetimlerde, el yapımı patlayıcı imalında kullanılan malzemeler, ruhsatsız 31 tabanca, 4 av tüfeği, bunlara ait 164 mermi ve 84 kartuş, 9 kurusıkı tabanca, 3 kesici alet, çalıntı 10 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi de yakaladı.
Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 115 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:15 - Kaynak: AA
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