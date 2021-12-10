Üye Girişi
Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

10.12.2021 10:36
Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektiflerince (JASAT), kasten adama öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.E. isimli şahıs Ceyhan ilçesine bağlı Adapınar Mahallesi'nde; silahla tehdit suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B. isimli şahıs ise Ceyhan ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor 10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor 10:26 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
10:39 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
10:09 Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin
10:05 Galatasaray grubu lider bitirdi, Play-Off oynamaktan kurtuldu! İşte olası rakipler
Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum         
10:46
Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem         
10:43
Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor         
10:32
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı         
09:16
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement