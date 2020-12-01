Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 254 şüpheli yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, 254 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, şasi ve motor numaraları değiştirilen 2 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 11 motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 8 iş yerine de idari işlem uygulandı.