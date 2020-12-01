Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

01.12.2020 09:32
Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 254 şüpheli yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.

ADANA'da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 254 şüpheli yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, 254 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, şasi ve motor numaraları değiştirilen 2 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 11 motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 8 iş yerine de idari işlem uygulandı.


Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da aranan 254 kişi yakalandı, 37 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika


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