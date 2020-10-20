Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi

20.10.2020 09:40
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 257 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

ADANA'da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 257 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, 257 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız tüfek, 11 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 4 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 12 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 4 kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 23 iş yerine de idari işlem uygulandı.


Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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