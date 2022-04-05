Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı

05.04.2022 16:46
Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin 28 Mart-3 Nisan'da yaptığı uygulamalarda 385 zanlı ve hükümlü yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinin 28 Mart-3 Nisan'da yaptığı uygulamalarda 385 zanlı ve hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-3 Nisan'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 385 aranması bulunan zanlı ve hükümlü yakalandı.

Denetimlerde, ruhsatsız 57 tabanca, 14 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı 6 otomobil, 22 motosiklet ve 3 bisiklet de ele geçirildi.

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Adana, Polis, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da aranan 385 şüpheli ve hükümlü yakalandı - Son Dakika


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