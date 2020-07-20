Adana'da aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda aranan 8 şahıs yakalandı.



Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu son bir hafta içerisinde kaçakçılık olayları kapsamında icra edilen faaliyet ve operasyonlarda, 216 gram esrar, 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, bu olaylara karıştığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Asayiş olayları kapsamında yapılan faaliyetler ve operasyonlarda da 8 aranan şahıs yakalanırken bu şahıslardan 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA