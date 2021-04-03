Adana'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Adana'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Süleyman Emrullah Y'nin, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştikten sonra teslim olmadığını belirledi. Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Yuvalı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son Dakika

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor

İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş

İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık

"Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti

Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi