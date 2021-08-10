Adana'da aranan hükümlü kıraathane yakalandı - Son Dakika

Adana'da hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kıraathane yakalandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin Kozan ilçesi Bucak Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince kıraathanede yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.