Son Dakika Haberleri: Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Adana'da hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Adana'da hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül 2018'de hırsızlık suçundan tutuklanan ve ilk mahkemesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ziya Gökhan A'nın (21), başka bir hırsızlık olayı nedeniyle verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından teslim olmadığını belirledi.

Polis, yerini tespit ettiği hükümlüyü merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ziya Gökhan A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, hükümlünün, vefat eden babasına ait arazinin satışından elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık mirası 2017 yılında lüks bir yaşam sürerek 9 ay içerisinde tükettiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:14 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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