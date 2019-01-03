Son Dakika Haberleri: Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

48 dakika önce

Adana'da çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Adana'da çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekiplere Semihcan B. adına düzenlenmiş sürücü belgesi veren şüphelinin yapılan detaylı sorgusunda çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefer K. olduğu tespit edildi.

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 6 farklı suçun şüphelisi olarak da arandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:46 Kaynak: AA

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