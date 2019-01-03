Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı
48 dakika önce
Adana'da çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana
'da çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Merkez Yüreğir
ilçesi Seyhan
Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekiplere Semihcan B. adına düzenlenmiş sürücü belgesi veren şüphelinin yapılan detaylı sorgusunda çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefer K. olduğu tespit edildi.
Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 6 farklı suçun şüphelisi olarak da arandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:46 Kaynak: AA
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