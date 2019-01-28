Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.



Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü (27) yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü daha sonra cezaevine gönderildi.

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