Son Dakika Haberleri: Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

46 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü (27) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü daha sonra cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:15 Kaynak: AA

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