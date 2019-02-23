Son Dakika Haberleri: Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

47 dakika önce

Adana'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Adana'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ferudun Kuduğ'un (29), merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Kuduğ'u yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kuduğ, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:14 Kaynak: AA

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