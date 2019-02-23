Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı
47 dakika önce
Adana'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Adana
'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ferudun Kuduğ'un (29), merkez Seyhan
ilçesi Yenibey Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Kuduğ'u yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kuduğ, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:14 Kaynak: AA
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