Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı
45 dakika önce
Adana'da, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Adana
'da, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, izinli çıktığı cezaevine tekrar dönmeyen ve "nitelikli yağma" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan Ahmet Konaç'ın (54), yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan
ilçesi Ulu Cami Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Kaçmak isterken yakalanan hükümlünün üzerinden kimlik çıkmaması üzerine parmak izinden kimliği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konaç, daha sonra cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:17 Kaynak: AA
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