Son Dakika Haberleri: Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

45 dakika önce

Adana'da, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Adana'da, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, izinli çıktığı cezaevine tekrar dönmeyen ve "nitelikli yağma" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan Ahmet Konaç'ın (54), yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Ulu Cami Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Kaçmak isterken yakalanan hükümlünün üzerinden kimlik çıkmaması üzerine parmak izinden kimliği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konaç, daha sonra cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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