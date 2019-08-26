Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, aranan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ramazan E'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı.

Adana 'da, hakkındaki 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

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