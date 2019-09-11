Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan Hüseyin B'yi (32) hakkındaki 11 yıl 1 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine yakalamak çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekip hükümlüyü bir parkta yakaladı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin B. daha sonra cezaevine gönderildi.