Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu - Son Dakika

Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da firari 52 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu, System.String[]

Adana'da firari 52 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, 52 hükümlünün kentteki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde ve arama yapılan evlerin çevresinde önlem aldı.

Operasyonda yakalanan 8 hükümlü, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Firari 44 hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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