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Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

17.12.2021 14:55
Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, adreslere baskın düzenledi.

Ekiplerce yakalanan 11 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis, firari 59 hükümlünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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