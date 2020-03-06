Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu - Son Dakika

Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cezaevi firarisinin yanı sıra, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satışı gibi suçlardan hüküm giyenlerle haklarında yakalama kararı verilen kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 51 hükümlünün yakalanması için kent merkezinde ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine götürüldü.

Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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