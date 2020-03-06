Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu - Son Dakika

Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 51 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu, System.String[]

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 51 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cezaevi firarisinin yanı sıra yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satışı gibi suçlardan hüküm giyenlerle yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 51 hükümlünün yakalanması için kent merkezinde ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan 17 hükümlü, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezlerine götürüldü.

Polis, 34 hükümlünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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