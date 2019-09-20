Son Dakika Haberleri: Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

5 dakika önce

Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon, System.String[]

Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 77 adrese, şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, "kaçakçılık", "hırsızlık", "yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hakaret" gibi suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı
Cinsel istismar iddiasına soruşturma Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:01:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]