Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı - Son Dakika

Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana'da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana'da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında araçlarda yaptığı arama çalışmaları sırasında Adana'da işlediği bir suçtan dolayı arama kararı çıkarılan A.Ş. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısın hakkında işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Menteşe, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı Kara çarşaf giyip kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, çalışan tarafından etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:47:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]