Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana'da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında araçlarda yaptığı arama çalışmaları sırasında Adana'da işlediği bir suçtan dolayı arama kararı çıkarılan A.Ş. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısın hakkında işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA