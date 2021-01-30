Adana'da aranan şahıslara operasyon - Son Dakika

Adana'da aranan şahıslara operasyon
30.01.2021 08:10
Adana'da aranan şahıslara operasyon Adana'da şafak vakti 500 polisle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Adana'da aranan şahıslara operasyon
ADANA - Adana'da şafak vakti 500 polisle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 500 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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