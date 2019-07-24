Adana'da aranan şüphelilere şafak operasyonu
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Adana'da çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:24 Kaynak: İHA
'da çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çeşitli suçlara karışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyon şafak vakti başladı. Özel Harekat Timlerinin desteğinde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri detektör köpekleri tarafından arandı. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.
Uyuşturucu ticareti, adam yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alınarak adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. - ADANA
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