Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi - Son Dakika

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

32 dakika önce

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgiADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı mahallelerde neredeyse her köşe başında satılan Arap kültürüne ait falafel (kızarmış nohut köftesi), kent sakinleri tarafından da beğenildi.

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

ADANA'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı mahallelerde neredeyse her köşe başında satılan Arap kültürüne ait falafel (kızarmış nohut köftesi), kent sakinleri tarafından da beğenildi.

Orta Doğu'nun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, Türkiye'de öncelikli olarak vejetaryenler tarafından keşfedilerek, hayvansal ürün tüketmeyenlerin ilgi odağı oldu. Arapların 'fast-food'u olarak adlandırılan bu lezzet, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan göçmenler sayesinde Anadolu'da da tanınmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Adana'da da özellikle Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bölgelerde satılan falafel, yerel halk tarafından da beğenilerek tüketilmeye başlandı.

'İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ'

Seyhan ilçesinde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, bu nedenle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan Kocavezir Mahallesi'nde 3 yıldır falafel dükkanı işleten Abdülgani Davvara (25), falafelin Arap kültürü için simge bir yemek olduğunu ve yıllardan beri sevilerek tüketildiğini söyledi. İşlerinin iyi olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını belirten Davvara, "Adanalılar da yoğun ilgi gösterdiler. Et köftesine çok benzetiyorlar. Falafelin ana malzemesi nohut. Humus haline getirdikten sonra içine gereken malzemeleri ekleyip köfte yapıyoruz. Daha sonra da kızartıyoruz. Tanesi 4 liradan günde yaklaşık 200 adet falafel dürüm satıyoruz? diye konuştu.

Falafel yemeğini oturduğu mahalleye Suriyeliler geldikten sonra duyduğunu ve daha öncesinde hiç tatmadığını dile getiren Leyla Yılmaz (58) ise bir Adanalı olarak falafelin damak tadına uyduğunu ve neredeyse her gün bir dürüm yediğini anlattı.

Hafif olduğu için falafel yemeyi tercih ettiğini ifade eden Ali Aksan (41) ise Adanalıların yavaş yavaş falafeli benimsediğini söyledi.

Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı

Son Dakika Haberleri
09:27 Deniz ve çiftlik balığını ayırt etmenin yöntemi
09:25 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:19 KOCAELİ Depremin denizdeki izi dev vinç ile yıkılıyor
09:19 Van'da bir yılda 70 bin ton lastik geri dönüşümle üretime kazandırıldı
09:19 SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 09:30:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]