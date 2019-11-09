Son Dakika Haberleri: Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA
Son Dakika Güncel Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA

Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA

7 saat önce

Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, üç gün önce çıkan kavgada tabancayla Zeki Bahçe'yi (43) öldürdüğü, oğlu Mustafa Bahçe'yi (28) de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sabah S'nin (56), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Sabah S'nin, kendi tarlasını işgal edip ürün ektiğini öne sürdüğü Zeki Bahçe ile tartıştığı, araziye çit çekmek isteyince aralarında kavga çıktığı iddia edildi.

Köklüce Mahallesi'nde 6 Kasım'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Zeki Bahçe ve oğlu Mustafa Bahçe silahla vurularak ağır yaralanmış, Zeki Bahçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA

Zeki Bahçe, Bahçe, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta 46 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı - ADANA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]