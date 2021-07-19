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Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik - Son Dakika

Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik

19.07.2021 15:46
Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik, System.String[]

ADANA'da, sıcaktan bunalan çocukların belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'da, sıcaktan bunalan çocukların belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte bunalanlar, farklı yöntemlere başvuruyor. Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar ise cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi'ne ait arazözün tazyikli suyu ile serinledi. Çocukların eğlencesini ise çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de  "Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın" notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntü, çok sayıda beğeni aldı.


Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik
Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik
Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik
Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik
Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da arazözün tazyikli suyuyla serinlik - Son Dakika


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