Son Dakika Haberleri: Adana'da Arbede Sırasında Fenalaşan Kişi Yaşamını Yitirdi

Adana'da Arbede Sırasında Fenalaşan Kişi Yaşamını Yitirdi

20 dakika önce

Adana'da arbede sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Adana'da Arbede Sırasında Fenalaşan Kişi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Adana'da arbede sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesinin kırsal kesiminde yer alan Kabasakal Mahallesi'nde komşu evlerde ikamet eden Hüseyin Yıldırım (62) ile R.A arasında tartışma yaşandı.

R.A'nın kardeşleri S.A. ve A.A'nın da dahil olduğu tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.

Arbede sırasında fenalaşan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

R.A. ile kardeşleri S.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Bu arada, tartışmanın R.A'ya ait ahırdan koku gelmesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Çukurova, Merkez, Adana, Güncel
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