Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Reşit B, bir arkadaşıyla Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde tantuni yapan bir tablacıda yemek yerken ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Reşit B, henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Reşit B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.