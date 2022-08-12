Dengesini kaybetti, 50 metrelik uçurumdan motosikletiyle yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dengesini kaybetti, 50 metrelik uçurumdan motosikletiyle yuvarlandı

12.08.2022 10:22

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıkan şahıs, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan motosikletiyle düştü.

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıkan şahıs, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan motosikletiyle düştü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emekli Kadir Puloğlu (56), geçen hafta cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte motosikletle Adana'nın Aladağ ilçesine geziye gitti. Cumartesi gecesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nde kalan grup, pazar günü dönüşe geçti. Grup engebeli araziden geçerken, Kadir Puloğlu'nun bir arkadaşı motosikletiyle uçurumun kenarından geçemedi. Puloğlu arkadaşına ait 35 KC 4182 plakalı motosikletle uçurumun kenarından geçmek için yavaş yavaş motoru sürmeye başladı. Biranda dengesini kaybeden Puloğlu, motosikletle birlikte yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Bu sırada Puloğlu'na yardım etmeye çalışan İhsan Can (35) da uçurumdan düşerek yaralandı. Puloğlu ve Can, kendi imkanlarıyla uçurumdan çıktı. Gruptaki diğer kişiler durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. Ancak kendileri de oldukları yeri çok iyi bilmeyen şahıslar bulundukları yeri tarif edemeyince ambulans gönderilemezken, Kadir Puloğlu arkadaşını da sırtına alarak kendi motosikletiyle yaklaşık 150 kilometre giderek tekrardan ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Puloğlu ve Can'ı hastaneye kaldırdı.

Tedavisi sonrası Pozantı ilçesinde istirahat eden Kadir Puloğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine, "Bu bize büyük bir ders oldu. O rotayı kullanacak arkadaşlar çok dikkat etsin. Biz Allah'a şükür kazayı ufak atlattık" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Gölde kaybolan 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu Gölde kaybolan 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü Müşteri şikayeti, bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasını ortaya çıkardı Müşteri şikayeti, bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasını ortaya çıkardı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybetti, 50 metrelik uçurumdan motosikletiyle yuvarlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:05:59. #1.12#
SON DAKİKA: Dengesini kaybetti, 50 metrelik uçurumdan motosikletiyle yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement