Adana'da Asayiş

Adana'da, polis ekiplerinin iki ayda yaptığı uygulamalarda 355 silah ele geçirildi, 376 aranan kişi yakalandı.

Adana'da, polis ekiplerinin iki ayda yaptığı uygulamalarda 355 silah ele geçirildi, 376 aranan kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, ocak ve şubat aylarında kent merkezindeki farklı noktalarda uygulamalar gerçekleştirdi.



Uygulamalarda, 42'si kurusıkı 146 ruhsatsız tabanca ve 209 ruhsatsız pompalı tüfek, 825 uyuşturucu hap ve bir kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



376 aranan kişinin yakalandığı uygulamada, çalıntı olduğu belirlenen 10 araç da sahiplerine teslim edildi.

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