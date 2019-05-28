Son Dakika Haberleri: Adana'da asayiş denetimleri
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Adana'da asayiş denetimleri

2 saat önce

Adana'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, ruhsatsız 18 silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, kumar oynattığı belirlenen 3 iş yerine işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

Adana'da asayiş denetimleri, System.String[]
Adana'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, ruhsatsız 18 silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, kumar oynattığı belirlenen 3 iş yerine işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından, vatandaşın huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla kent genelinde 25-26 Mayıs'ta genel güvenlik ve asayişin temini açısından şok uygulamalar yapıldı.
Yapılan denetimlerde 20 bin 290 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 kişi yakalandı.
Şüpheli görülen yerlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 8 av tüfeği, bu silahlara ait 44 mermi, 30 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denetimlerde, kumar oynattığı belirlenen 3 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı, 8 bin 321 araç kontrol edildi, 100 araca 40 bin 310 lira para cezası uygulandı, çalıntı olduğu belirlenen bir otomobil ile 4 çalıntı motosiklet bulundu, 42 araç trafikten men edildi.
Öte yandan, dilencilik ve satıcılık yapan 32 çocuk ailelerine teslim edildi, yine dilencilik yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı, yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıdığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne ise toplam 52 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:17 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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