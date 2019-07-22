Adana'da asayiş denetimleri

Adana
'da polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 5 kişi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, şüpheli araçlara yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, bir otomobilde yaptığı aramada, havalandırma bölümüne gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, ekipler, sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilin peşine düştü. Bir süre sonra yol kenarında terk edilmiş halde bulunan otomobilin altına atılmış şekilde 3 ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler, yaptığı çalışmayla kaçan 3 kişiyi saklandıkları evde yakaladı.
Denetimler kapsamında toplamda ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildiği, 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.