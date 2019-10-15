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Adana'da asayiş denetimleri

1 saat önce

Adana'da yapılan 5 günlük asayiş denetimlerinde 56 silah ele geçirildi, hapis cezasıyla aranan 180 kişi yakalandı.

Adana'da asayiş denetimleri, System.String[]

Adana'da yapılan 5 günlük asayiş denetimlerinde 56 silah ele geçirildi, hapis cezasıyla aranan 180 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla suçluların yakalanması, suç oluşumunun önlenmesi, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde beş gün süreyle denetim yapıldı.

Denetimlere, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ekipler, 31 bin 135 kişinin kimlik kontrollerini yaptı, çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 180 kişiyi yakaladı.

Aramalarda, kalaşnikof, 29 tabanca, 26 av tüfeği ve 395 mermi, 2 kilo 174 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kokain ele geçirildi.

Denetimlerde, 13 bin 779 aracın kontrol edildiği, çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklete el konulduğu bildirildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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