Adana'da asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı. Denetimlerde kalaşnikof, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet, çalıntı otomobil, 14 motosiklet ve 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi yakaladı. Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 15 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

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