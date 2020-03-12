Adana'da asayiş operasyonu - Son Dakika
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Adana'da asayiş operasyonu

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 792 paket gümrük kaçağı sigara, av tüfeği ve buna ait fişekle, kurusıkı tabancayla fişeği ele geçildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da asayiş operasyonu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 792 paket gümrük kaçağı sigara, av tüfeği ve buna ait fişekle, kurusıkı tabancayla fişeği ele geçildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Bulduklu Mahallesi'nde ikamet eden B.K. ve K.Ç isimli şahısların evinlerinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 792 paket gümrük kaçağı sigara, av tüfeği ve buna ait 13 fişek, kurusıkı tabanca ve 12 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili B.K. ve K.Ç. gözaltına alındı.

Yumurtalık'ta 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Ayas Mahallesi'nde bir kahvehanede çalışan İ.B'nin ruhsatsız silah bulundurduğu ve aranan bir şahsı evinde sakladığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında, İ.B'nin iş yerinde 2, evinde de bir tabanca ele geçirildi.

Ekipler, operasyonda İ.B'nin evinde bulunan ve "yaralama" suçundan arandığı tespit edilen N.A'yı yakaladı.

İ.B. ve N.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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