Çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 1 Haziran'da özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen asayiş operasyonunda 46 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde gümrük kaçağı 255 cep telefonu, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile 5 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi - Son Dakika

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