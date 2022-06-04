Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi - Son Dakika
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Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi

04.06.2022 09:50

Adana'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheli serbest bırakıldı.

Adana'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 21'i savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 25 şüpheli nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 1 Haziran'da özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen asayiş operasyonunda 46 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde gümrük kaçağı 255 cep telefonu, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile 5 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi
Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi
Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi
Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi

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Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlılar adli kontrolle salıverildi Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlılar adli kontrolle salıverildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi - Son Dakika

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