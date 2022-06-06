Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı

06.06.2022 16:24
Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı

Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı.

Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs-5 Haziran arası kent genelinde düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 361 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 4 çalıntı otomobil, 80 ruhsatsız tabanca, 23 çalıntı motosiklet, 12 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 13 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 48'i tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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