Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı

Adana'da kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 361 kişiden 48'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs-5 Haziran arası kent genelinde düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 361 şüpheli yakalandı.
Denetimlerde 4 çalıntı otomobil, 80 ruhsatsız tabanca, 23 çalıntı motosiklet, 12 ruhsatsız av tüfeği, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 13 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 48'i tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
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