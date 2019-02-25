Son Dakika Haberleri: Adana'da Asayiş Uygulaması

Adana'da Asayiş Uygulaması

38 dakika önce

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 144 kişinin yakalandığı polis uygulamasında çok sayıda ruhsatsız silah, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 144 kişinin yakalandığı polis uygulamasında çok sayıda ruhsatsız silah, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 58 gram esrar, 4,25 gram skunk maddesi, 220 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet kesici ve delici alet ile bin 44 fişek ele geçirdi.

Ekipler, 27 ila 14 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si cezaevi firarisi 144 aranan şahsın yanı sıra 22 yoklama kaçağını yakaladı.

Öte yandan, yapılan trafik kontrollerinde 158 araca 53 bin TL para cezası uygulanırken,18 araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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