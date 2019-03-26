Adana'da Asayiş Uygulaması
23 dakika önce
ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı.
ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. 6 bin 367 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 27,50 gram eroin, 1 kilo 234 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 486 gram skunk esrar da ele geçirildi. Uygulamaların süreceği bildirildi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:04 Kaynak: DHA
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