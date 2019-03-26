Adana'da Asayiş Uygulaması

Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, 19 silah, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, 19 silah, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir günlük asayiş uygulaması çerçevesinde, kent genelinde şüpheli kişiler ve araçlar ile umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Denetim kapsamında, şüpheli araç ve mekanlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 8 tüfek ile bu silahlara ait 60 mermi ve 11 fişek ile 27 gram eroin, 1 kilo 234 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 486 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 7 kök Hint keneviri, 28 kilo 470 gram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.



Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptığı 6 bin 367 kişiden "dolandırıcılık", "mala zarar verme", "hırsızlık", "cinsel taciz", "tehdit" ve "dilencilik yaptırmak" gibi çeşitli suçlardan arandığını tespit ettiği 37 kişiyi gözaltına aldı.



Uygulamalarda 2 bin 646 araç kontrol edildi, 16 araca toplam 8 bin 686 lira para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. Oturum izinleri başka illere kayıtlı 17 Suriye uyruklu kişiye tebligat yapıldı, yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 3 araç sürücüsüne 31 bin 190 lira idari para cezası kesildi.



Çocukların korunmasına yönelik çalışmalarda ise ana cadde ve kavşaklarda satış yapan 2 kişi ve dilencilik yapan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tuvalet Havalandırmasından İçeri Giren Hırsız, Ev Sahipleri Tarafından Yakalandı

MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı

Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu

Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor