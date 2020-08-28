Adana'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında maske kontrolü yapıldı, araç ve kişiler aranarak kontrol edildi.

Kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında özel ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Sürücü ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığı kontrol edilirken maskesiz olanlara idari para cezası kesildi.

Uygulamada ayrıca araç ve kişiler arandı, kimlik ve ruhsat kontrolü yapıldı.