Adana'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Yapılan denetimlerde yakalanan çocuklar ailelerine teslim edilirken çocuklar ve ailelerine idari ve adli işlem başlatıldı, para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte cadde ve kavşaklardaki trafik ışıklarında cam silen, mendil satan ve dilenen yaşı küçük çocuklara karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Adana 'da polis ekipleri, trafik ışıklarında sürücülerden para isteyen çocuklara yönelik uygulama yaptı.

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