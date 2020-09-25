Adana'da polis ekipleri, trafik ışıklarında sürücülerden para isteyen çocuklara yönelik uygulama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte cadde ve kavşaklardaki trafik ışıklarında cam silen, mendil satan ve dilenen yaşı küçük çocuklara karşı denetimlerini sıkılaştırdı.
Yapılan denetimlerde yakalanan çocuklar ailelerine teslim edilirken çocuklar ve ailelerine idari ve adli işlem başlatıldı, para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da asayiş uygulaması - Son Dakika