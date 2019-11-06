Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Adana'da 720 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı. 720 polisin katıldığı uygulumada, 4 bin 195 kişinin kimlik sorgusunu yapan polisler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca denetimlerde bin 333 araç kontrol edilirken, 58 araca 22 bin 190 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 gümrük kaçağ sigara ele geçirdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'da polisin uygulama noktalarına giderek inceleme yaptı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.