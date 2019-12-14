Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

6 saat önce

ADANA'da sabit nokta ve umuma açık eğlence mekanlarında yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı, System.String[]

ADANA'da sabit nokta ve umuma açık eğlence mekanlarında yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması yaptı, umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu. Sabit nokta uygulamasında 2008 aracı inceleyen ekipler, bir çalıntı motosiklet ile bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi. 66 araca farklı kabahatlerden 17 bin 129 lira para cezası kesen ekipler, 9 aracı ise trafikten men etti.

Bu arada yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne 8 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde umuma açık 41 eğlence mekanında denetlemelerde bulunan ekipler, eksik evrak ve kapalı alanda sigara içilen 5 işyerine işlem yaptı, mekanlarda sigara içen 9 kişiye ise bin 377 lira idari para cezası uyguladı.

Gece yarısına kadar süren uygulamanın gelinde 6 bin 52 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakalarken, aramalar sırasında bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ile bir adet kesici-delici alet ele geçirdi.


Zafer Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:40 Kaynak: DHA
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