Adana'da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-1 Kasım'da yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 30 Ekim-1 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Ekiplerce 565 kişi ve 456 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, aranan 7 şüpheli yakalandı.
Denetimlerde 45 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 72 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 44 av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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