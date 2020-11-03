Adana'da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

03.11.2020 11:23
Adana'da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı, System.String[]

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-1 Kasım'da yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim-1 Kasım'da yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 30 Ekim-1 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekiplerce 565 kişi ve 456 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, aranan 7 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 45 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 72 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 44 av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma, Adana, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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