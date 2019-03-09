Son Dakika Haberleri: Adana'da Asayiş ve Narkotik Uygulamaları

Adana'da Asayiş ve Narkotik Uygulamaları

10 dakika önce

Adana'da kent merkezinde yapılan uygulamalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Adana'da Asayiş ve Narkotik Uygulamaları, System.String[]
Adana'da kent merkezinde yapılan uygulamalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı.

Uygulamada, şüpheli bulunan kişilerin GBT kontrolü yapıldı, araçlar tek tek durdurularak arandı.

Farklı suçlardan kesilmiş cezası bulunan 61 kişinin yakalandığı uygulamalarda, bir kilo 63 gram esrar, 0,93 gram eroin, 305 uyuşturucu hap, 541 gümrük kaçağı sigara, 400 litre sahte içki, 3'ü kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çalıntı 2 motosiklet ve ülkede kalış süresini ihlal ettiği tespit edilen yabancı plakalı bir otomobilin ele geçirildiği uygulamada, 45 araca 11 bin 899 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Narkotik, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Küçük Emir'den Şehit Babaya Gözyaşı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının Yaşı Kadar Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 09:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Asayiş ve Narkotik Uygulamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]