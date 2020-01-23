Adana'da asfalt çalışmaları - Son Dakika
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Adana'da asfalt çalışmaları

16 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan'da 8, Çukurova'da 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyorBüyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Kozan ilçesinde Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan'da 8, Çukurova'da 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyor


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Kozan ilçesinde Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasındaki toplam 8 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.


Çevre ilçelerle birlikte kent merkezinde de çalışmalarına devam eden ekipler, Çukurova'da, 2 kilometre gidiş 2 kilometre geliş olmak üzere 10 metre genişliğindeki 80. Yıl Bulvarı'nda yol kazıma işlemlerini sürdürüyor. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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